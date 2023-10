Berlin – Tag & Nacht: Empfindet Katy doch mehr für Basti?

Katy beschließt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ spontan, mit auf Bastis Campingtrip zu gehen. Doch als die beiden am Ende des Tages gemeinsam in einem Tümpel landen, müssen sie feststellen, dass sie keine Wechselklamotten und nur einen Schlafsack mit im Gepäck haben.

Als Katy morgens mitbekommt, dass Basti einen Camping-Trip mit den Kids geplant hat, aber von denen hängen gelassen wird, springt sie spontan ein. Für sie ist das die passende Gelegenheit herauszufinden, ob sie nicht vielleicht doch mehr für Basti empfindet. Während des Trips geht so einiges schief, was der guten Stimmung der beiden aber keinen Abbruch tut.

Katy und Basti landen in einem Tümpel

Schließlich landen Katy und Basti auch noch in einem Tümpel und müssen feststellen, dass sie keine Wechselklamotten und außerdem nur einen Schlafsack dabeihaben.