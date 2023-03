Berlin – Tag & Nacht: Emmi muss sich zwischen Krätze und Jannes entscheiden!

Emmi muss sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ entscheiden, ob sie Krätze wirklich für Jannes verlassen soll. Sie ist hin- und hergerissen, schafft es letztlich aber nicht, Krätze in seinem Zustand allein zurückzulassen. Emmi lässt Jannes ziehen und bleibt in Berlin.

Emmi betritt morgens nervös das Hausboot, um die Sachen für ihre Abreise mit Jannes nach München zu packen. Ihre Hoffnung, dass Krätze doch noch Verständnis für ihre Entscheidung aufbringen kann, zerschlägt sich schnell, als er ihr schwere Vorwürfe macht und erklärt, dass er ihr nicht mehr vertraut. Schwer getroffen steht Emmi vor der Entscheidung, die Beziehung mit Krätze auf Eis zu legen, obwohl sie ihn liebt, oder zu bleiben.

Emmi lässt Jannes allein ziehen

Als sie ihre Gefühle in einer letzten Aussprache mit Krätze darlegt, zieht es diesem den Boden unter den Füßen weg. Er versteht zwar langsam, wieso Emmi diesen Schritt mit Jannes gehen muss, aber sein Herz kommt damit nicht klar. Hin- und hergerissen steht Emmi zunächst zu ihrer Entscheidung – bringt es letztlich aber nicht fertig, Krätze in diesem Zustand allein zurückzulassen. Sie bleibt bei ihm und lässt Jannes allein ziehen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.