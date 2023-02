Berlin – Tag & Nacht: Emmi lässt Betrug auffliegen!

Emmi platzt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ der Kragen, als sie im Contest nur den zweiten Platz belegt. In ihrer Wut verrät sie vor laufender Kamera, dass Franzi und Schmidti in Wahrheit gar kein Paar sind. Doch zur Überraschung aller bleibt der Betrug ohne Konsequenzen.

Emmi ist siegessicher, als die finale Challenge im Pärchen-Wettstreit ansteht: ein sexy Dance-Contest, bei dem die Mädels den Puls ihrer Männer nach oben treiben sollen. Doch zu Emmis Ärgernis werden sie und Krätze nur Zweiplatzierte. Franzi hatte es im letzten Moment geschafft, den Puls von Schmidti mit einem listigen „Bier-Move“ zum Rasen zu bringen.

Emmi platzt der Kragen

Frustriert platzt Emmi der Kragen und in ihrer Wut verrät sie öffentlich vor laufenden Kameras, dass Schmidti und Franzi in Wirklichkeit gar kein echtes Paar sind. Betrübt glauben Schmidti und Franzi nun, disqualifiziert zu werden. Zur allgemeinen Überraschung bleiben sie jedoch im Wettbewerb. Sie sind bei den Zuschauern einfach zu beliebt. Emmi ist fassungslos und will unbedingt verhindern, dass die beiden am Valentinstag den Sieg davontragen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.