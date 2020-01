Berlin – Tag & Nacht: Emmi ist wütend auf Milla!

Mit ihren Gogos hatte es Milla bei „Berlin – Tag & Nacht“ zuletzt andere als leicht. Nun ist auch noch Emmi stinksauer auf sie – der Streit scheint dann auch eskalieren. Dann will sie unbedingt auch noch Jannes zeigen, dass sie eine Bar alleine führen kann.

Emmi ist wütend auf Milla, weil sie sie angelogen hat und ohne Jannes‘ Einverständnis ihm LA14 aufgetreten ist. Doch beim Kassensturz sieht sie, wie viel Kohle durch den Gig reingekommen ist – und schließt leichtfertig einen neuen Deal ab.

Kann Emmi eine Bar alleine führen?

Emmi ist morgens immer noch sauer auf Milla, weil diese sie dreist angelogen und vorgetäuscht hat, dass der in Münster weilende Jannes sein Go für einen Auftritt ihrer Showgirl-Truppe im LA14 gegeben hat. Doch als sie erkennt, wie viel Umsatz der Gig ihnen in die Kasse gespielt hat, verzeiht sie Milla. Emmis Ehrgeiz ist nun geweckt und sie will Jannes unbedingt zeigen, dass sie die Bar auch alleine schmeißen und erfolgreich führen kann. Kurzerhand bucht sie die Showgirls erneut, obwohl Jannes dagegen ist. Doch der Auftritt eskaliert…