Berlin – Tag & Nacht: Emmi ist verzweifelt!

Emmi übernimmt bei “Berlin – Tag & Nacht” das Business im Foodtruck, weil Krätze verhindert ist. Sie ist hocherfreut, dass sie ihren Freund so unterstützen kann und hat alles perfekt im Griff – bis sie feststellt, dass die kompletten Tageseinnahmen weg sind.

Emmi (Denise Duck) beschließt an ihrem freien Tag, Krätze (Marcel Maurice Neue) im Foodtruck Gesellschaft zu leisten. Als der unverhofft weg muss, bietet Emmi spontan an, das Business für den Rest des Tages zu übernehmen. Während Krätze diesbezüglich noch etwas vorsichtig ist, freut sich Emmi darauf, ihrem Freund so unter die Arme greifen zu können. Tatsächlich läuft im Foodtruck zunächst auch alles wie am Schnürchen.

Die Einnahmen im Foodtruck fehlen

Aber plötzlich stellt Emmi fest, dass die kompletten Tageseinnahmen weg sind. Verzweifelt, aber vergeblich sucht Emmi nach dem verschwundenen Geld, bis Krätze ihr klar macht, dass sie sich darüber keine Gedanken machen soll. Später bekommt Emmi allerdings mit, wie sehr Krätze auf das Geld eigentlich angewiesen ist und das schlechte Gewissen kehrt zurück…