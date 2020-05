Bei „Berlin – Tag & Nacht“ kommen sich Emmi und Basti näher. Er hat ein Foto von ihr geklaut und hat daraufhin masturbiert. Emmi ist davon ziemlich angetan: Als sie ihn erwischt hat, zog sie ihren Bademantel aus.

Emmi könnte vor Scham im Boden versinken, nachdem sie gestern splitterfasernackt vor Basti stand und ihm zum Höhepunkt verholfen hat. Sie erklärt ihm, dass so etwas nie wieder passieren darf. Gleichzeitig spürt Emmi, wie Basti sie begehrt.

Emmi trifft im Matrix wieder auf Basti

Nachdem Emmi sich nackt vor Basti präsentiert und ihm so beim Masturbieren geholfen hat, sucht sie ihn am nächsten Morgen peinlich berührt auf und macht ihm entschieden klar, dass ihre perverse Nummer nie stattgefunden hat. Erleichtert darüber, dass Basti verspricht, ihr kleines schmutziges Geheimnis für sich zu behalten, versöhnt Emmi sich mit Vivi und gesteht ihr, dass ihr in der Beziehung mit Jannes momentan der Pepp fehlt. Beim Feiern im Matrix trifft Emmi später wieder auf Basti und erkennt, dass sie ihn mit ihrer sexy Wirkung vollkommen unter Kontrolle hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.