Berlin – Tag & Nacht: Emmi geht Krätze aus dem Weg!

Krätze ist bei „Berlin – Tag & Nacht“ traurig, nachdem Emmi die Party zu Schmidtis 30. Geburtstag frühzeitig verlassen hat. Schmidti kann ihn allerdings davon überzeugen, für einen Moment alles zu vergessen. Gemeinsam feiern die beiden ihre große Freundschaft.

Schmidtis 30. Geburtstag ist gekommen und seine Freunde überraschen ihn mit einer Neunziger-Party. Schmidti kann es kaum erwarten. Doch Emmi deutet an, dass sie der Party aus Rücksicht auf Krätze fernbleiben will. Das passt Schmidti gar nicht. Er bekniet die Freundin, sich ihm zuliebe einen Ruck zu geben. Tatsächlich beginnt die Feier vielversprechend und Schmidti kann sein Glück nicht fassen, als er mit seinen Freunden gemeinsam in Joes WG komplett durchdrehen kann. In einem rührseligen Moment sorgt er jedoch selbst dafür, dass Emmi und Krätze in das zwischen ihnen stehende Familientrauma zurückgeworfen werden.

Emmi verlässt die Party

Schmidti ist untröstlich, als Emmi daraufhin die Party verlässt. Er kann jedoch nicht tatenlos mitansehen, wie Krätzes Stimmung daraufhin im Keller landet. Schmidti nimmt seinem Kumpel das Versprechen ab, für einen Moment alles zu vergessen und mit ihm diesen einmaligen Moment zu zelebrieren. Beide feiern gemeinsam die größte Freundschaft, die man sich nur wünschen kann.