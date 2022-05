Berlin – Tag & Nacht: Emmi braucht Abstand von Krätze!

Als Emmi morgens in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ nicht zur Arbeit kommt, macht sich Krätze zunächst Sorgen und ist dann fassungslos, als er sie schlafend in der WG findet. Krätze lässt seinen Frust an Tom aus. Doch ihm wird klar, dass er Abstand zu Emmi gewinnen muss.

Krätze macht sich Sorgen, weil Emmi am Morgen nach ihrem Streit nicht auf der Arbeit erscheint. Er ist fassungslos, als er sie noch schlafend in der WG antrifft und erfährt, dass sie die Nacht mit Tom feiern war. Seine Sorge wird von Emmi jedoch als Übergriff gewertet. Sie macht ihm wütend klar, dass er endlich akzeptieren soll, dass sie Abstand braucht.

Krätze lässt seinen Frust an Tom aus

Als Krätze auf Tom trifft, lässt er seinen Frust an ihm aus. Joe macht ihm später jedoch klar, dass er überreagiert hat. Krätze entschuldigt sich bei Tom. Er beschließt, Emmi nun wirklich in Ruhe zu lassen, auch wenn es ihm sehr schwerfällt. Nach wie vor hofft Krätze darauf, dass sie irgendwann zu ihm zurückkommen wird.