Berlin – Tag & Nacht-Emmi: Böse Unterstellung von Krätze!

Krätze unterstellt Emmi bei “Berlin – Tag & Nacht”, permanent mit dem Handy beschäftigt zu sein. Er ist sicher: Sie ist süchtig. Das will Emmi nicht auf sich sitzen lassen und geht eine Wette mit Krätze ein, um zu beweisen, dass er in Wahrheit abhängig vom Handy ist.

Als Krätze (Marcel Maurice Neue) das Gefühl hat, dass Emmi (Denise Duck) nur noch vor ihrem Handybildschirm klebt, streitet sie den Vorwurf amüsiert ab. Um ihm das Gegenteil zu beweisen, wettet sie mit Krätze, dass sie es garantiert länger ohne Handy und Social Media aushält als er. Tatsächlich hat Emmi den Tag über sehr mit sich zu kämpfen, hält aber trotzdem durch, um zu gewinnen – nichtsahnend, dass Krätze währenddessen heimlich sein Vorhaben über Bord geworfen hat.

Ist Emmi süchtig nach ihrem Handy?

Am Ende des Tages hat Emmi ihr Handy so vermisst, dass sie die Wette aufgibt und Krätze zum Sieger erklärt. Doch gerade als der sich selbst abfeiert, kommt Emmi seiner heimlichen Aktion auf die Schliche. Schadenfroh verdonnert sie Krätze dazu, seine Wettschulden einzulösen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr in der neuen Folge von “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.