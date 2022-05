Berlin – Tag & Nacht: Eklat wegen Emmi!

An dem erstem Tag von Emmi in der WG kommt es in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ zum Eklat, als Denny auftaucht. Er ist außer sich, weil Joe ausgerechnet der Entführerin seiner Tochter ein Zimmer gibt. Doch die Mitbewohner machen sich für sie stark und geben ihr eine zweite Chance.

Emmis erster Tag in der WG beginnt harmonisch. Ihre neuen Mitbewohner nehmen ihr mit einem Willkommensfrühstück die Unsicherheit. Auch den Job im Kräsch-Café hat Emmi sicher – trotz aller Bedenken. Immerhin hatte sie dort Luna entführt. Doch dann taucht plötzlich Denny in der WG auf. Er ist völlig aufgewühlt und kann es nicht fassen, dass Joe ausgerechnet der Irren ein Zimmer gibt, die seine Tochter gekidnappt hat.

Denny ist fassungslos

Er redet sich in Rage und verlangt, dass Emmi verschwindet. Aber die anderen Mitbewohner, insbesondere Tom, stehen Emmi zur Seite. Sie machen Denny klar, dass sie eine zweite Chance verdient hat. Emmi ist gerührt und unendlich dankbar. Sie glaubt, dass sie endlich ein neues Zuhause gefunden hat.