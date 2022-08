Leni will Leif in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ noch stärker zum Laufen lernen motivieren. Er soll sich an Dean festgurten, um dann mit ihr auf Augenhöhe zu tanzen. Nach anfänglicher Skepsis ist Leif begeistert. Im Hintergrund braut sich jedoch Ärger mit Olivia zusammen.

Leni hat eine Idee, wie sie Leif noch stärker für ihr gemeinsames Training zum Laufen lernen motivieren kann. Sie will Leif an Dean festgurten, um dann mit ihm auf Augenhöhe zu tanzen. Der Plan droht jedoch frühzeitig zu scheitern, als Olivia in Lenis Training mit Dean platzt und eifersüchtig reagiert. Auch Leif steht dem Vorhaben zunächst skeptisch gegenüber.

Leni bringt Olivia gegen sich auf

Als er aber wirklich mit Deans Unterstützung zum ersten Mal vor Leni „steht“, sind alle Zweifel verflogen und ihre Idee geht voll auf. Während Leni am Abend mit Leif verliebt den Erfolg genießt, ahnt sie nicht, wie sehr sie mittlerweile Olivia gegen sich aufgebracht hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.