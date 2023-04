Berlin – Tag & Nacht: Eifersuchtsdrama um Malte!

Nach der Eifersuchtsszene von Malte in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ muss Chiara feststellen, dass sich ihre Zweifel an der Beziehung nicht so leicht abschütteln lassen. Obwohl die beiden sich wieder versöhnen, merkt Chiara, dass sich zwischen den beiden etwas verändert hat.

Chiara ist nach Maltes Eifersuchtsszene immer noch stinksauer und nicht bereit für eine Versöhnung. Während Malte schon am Boden zerstört ist und fürchtet, mit seinem Ausraster seine Beziehung ruiniert zu haben, vertraut sich Chiara Lynn an. Lynn bleiben Chiaras grundsätzliche Zweifel an der Beziehung nicht verborgen, auch wenn Chiara jegliche Bedenken abstreitet und sich stattdessen fragt, ob sie vielleicht diejenige ist, die alles viel zu kompliziert sieht.

Chiara versöhnt sich mit Malte

Entschlossen schiebt Chiara schließlich ihre Zweifel beiseite und versöhnt sich endlich mit Malte. Doch nachdem die beiden miteinander geschlafen haben, bleibt Chiara weiterhin beunruhigt. Ihr wird klar, dass sich manche Zweifel eben nicht so einfach abschütteln lassen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.