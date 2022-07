Berlin – Tag & Nacht: Eifersuchts-Drama um Olivia!

Als Olivia jetzt Dean und Leni in einer zweideutigen Situation in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ überrascht, platzt ihr der Kragen. Nach der klaren Ansage an Leni bekommt Olivia allerdings Ärger mit Dean. Er gibt ihr zu verstehen, dass er ihre Eifersucht nicht mehr aushält.

Olivia wird erneut misstrauisch, als sie mitbekommt, wie Dean Leni aus Versehen nackt in der Dusche überrascht. Sie versucht, sich mit Connor gegen die neuen Mitbewohner und insbesondere Leni zu verbünden, um sie auf diese Weise loszuwerden. Allerdings beißt sie bei ihm auf Granit. Als Olivia dann aber in eine weitere pikante Situation platzt und Dean und Leni zusammen im Pool vorfindet, platzt ihr endgültig der Kragen.

Olivia macht Leni eine heftige Ansage

Sie macht Leni eine heftige Ansage. Dean bekommt dies mit und gibt Olivia zu verstehen, dass er ihre Eifersucht nicht mehr aushält. Sie bekommt Angst, dass Dean die Beziehung beenden könnte. Daraufhin macht Olivia einen vermeintlich versöhnlichen Schritt auf Leni zu. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.