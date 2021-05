Berlin – Tag & Nacht: Eazy Mo geht auf Connor los!

Connor zeigt Toni bei „Berlin – Tag & Nacht“ im Tonstudio, was er bereits alles gelernt hat. Da taucht plötzlich Eazy Mo auf und reagiert total sauer. Nun hat Connor Angst um seinen Job. Außerdem ist die Situation für ihn oberpeinlich. Doch Toni baut ihn wieder auf.

Als Connor mitbekommt, dass Toni heute nicht besonders gut drauf ist, will er sie aufmuntern. Da er im Tonstudio sozusagen sturmfrei hat, weil sein Boss Eazy Mo unterwegs ist, lädt er Toni kurzerhand dorthin ein. Damit kann er ihre Laune tatsächlich bessern. Vor Toni gibt Connor mit seinem Job ganz schön an. Er will ihr unbedingt zeigen, was er schon alles draufhat – als plötzlich Eazy Mo auftaucht und Connor in Tonis Gegenwart regelrecht zur Sau macht.

Eazy Mo macht Connor eine Ansage

Getroffen und beschämt zugleich, fürchtet Connor um seinen Job. Doch Toni baut ihn auf und macht ihm klar, dass er sich nicht schämen muss. Jeder fängt mal klein an und jetzt soll er für seinen Praktikumsplatz kämpfen. Und tatsächlich: Dank Tonis moralischer Unterstützung schafft es Connor, seinen Praktikumsplatz zu retten.