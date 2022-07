Berlin – Tag & Nacht: Dylan will die Karriere von Toni zerstören!

Toni hat es in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ noch nicht verdaut, dass Dylan beim jüngsten Shooting zudringlich geworden ist und gedroht hat, ihre Karriere zu zerstören. Es ist alles andere als eine schöne Überraschung für sie, als der Fotograf am nächsten Morgen anruft.

Toni ist morgens von Dylans Anruf leicht geschockt. Er will sich über das Foto-Shooting vom Vortag mit ihr unterhalten, als ob nichts geschehen wäre. Aber Toni blockt ihn ab. Sie berichtet ihrer Chefin, dass Dylan sie betatscht und damit gedroht hat, ihre Karriere zu beenden, wenn sie nicht spurt. Als Maria ihr nicht glaubt, ist Toni geschockt – selbst Kollegin Jenna hegt Zweifel an Tonis Geschichte.

Dylan taucht im Loft auf

Als dann auch noch Dylan unerwartet im Loft auftaucht und sie weiter einschüchtern will, damit sie nichts mehr von dem Vorfall erzählt, will Connor auf den Eindringling losgehen. Toni kann das gerade noch verhindern. Trotz allem lässt sie sich nicht unterkriegen. Denn sowohl Connor als auch ihre Mitbewohner stellen sich auf ihre Seite. Aber sie fragt sich trotzdem, wie es in den nächsten Wochen wohl weitergehen wird. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.