Berlin – Tag & Nacht: Droht Paula der lebenslange Knast?

Paula erfährt bei „Berlin – Tag & Nacht“, dass ihr wegen Theo möglicherweise eine langjährige Gefängnisstrafe droht. Als sie auch noch mitbekommt, wie sehr Joe fürchtet, sie zu verlieren, gibt ihr das den Rest. Paula sieht in der Not schließlich nur einen Ausweg.

Obwohl Paula am Morgen erfährt, dass ihr wegen Theo bis zu fünf Jahre Haft drohen, baut sie die Zuversicht ihrer Kollegen wieder auf und gibt ihr Mut. Und vor allem Joes Enthusiasmus lässt sie Hoffnung schöpfen.

Paula beschließt einen drastischen Schritt

Doch als sie ihren Liebsten kurz darauf in der Werkstatt überraschen will, bekommt sie unfreiwillig ein Gespräch zwischen ihm und Ole mit. Darin gibt Joe offen zu, wie sehr ihm die Angst, dass Paula in den Knast wandern könnte, tatsächlich zusetzt. Erschüttert entschließt sich Paula daraufhin zu einem drastischen Schritt…