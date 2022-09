Berlin – Tag & Nacht: Drogen-Drama um Sina!

Paula findet in Sinas Hosentasche in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ eine Tüte mit Drogen. Sie ist schockiert und überlegt, was zu tun ist. Paula und Basti bitten Bruno, Sina seine traurige Lebensgeschichte zu erzählen. Das zeigt offenbar Wirkung – glaubt zumindest Paula.

Paula ist geschockt, als sie in Sinas Hosentasche eine Tüte mit weißem Pulver findet. Dabei handelt es sich eindeutig um Drogen. Paula hofft, dass Basti und sie Sina davon abbringen können. Sie spannen Bruno ein, der ihr seine traurige Lebensgeschichte erzählt. Tatsächlich wirkt Sina daraufhin beeindruckt und einsichtig.

Lässt Sina die Finger von Drogen?

In Paulas Beisein spült sie die Rauschmittel in der Toilette hinunter. Paula ist erleichtert und glaubt, dass Sina es nun endgültig begriffen hat: Sie wird in Zukunft die Finger von Drogen lassen. Aber ist das wirklich so? Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.