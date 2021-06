Berlin – Tag & Nacht: Drogen-Drama um Connor und Liz

Als Connor und Liz in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ im Tonstudio zu Drogen greifen, knistert es zwischen den beiden gewaltig: Es kommt schließlich zum Kuss. Damit Eazy keinen Wind davon bekommt, versucht Connor aber, das Ganze schnellstmöglich zu vergessen. Klappt das?

Als Connor morgens erneut mit Toni aneinandergerät, hält er es nicht mehr aus und flüchtet sich ins Tonstudio. Dort wird er von Liz mit Musik und Drogen auf andere Gedanken gebracht und ist durch ihre flirtive Art irgendwann so angestachelt, dass er sie in Ekstase küsst. Kurz darauf versinkt Connor aber vor Scham fast im Boden, denn Eazy will ihm, als Anerkennung für seine gute Arbeit, sein altes Musikequipment schenken.

Vor Dean, der durch Toni von seinen Drogenexzessen gehört hat, gibt Connor zwar vor, alles unter Kontrolle zu haben. Aber innerlich kann er nur hoffen, dass über die Sache mit Liz schnell Gras wächst und Eazy nichts davon erfährt. Denn mit ihm will er es sich auf keinen Fall verscherzen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.