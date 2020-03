Berlin – Tag & Nacht: Dreharbeiten gestoppt!

Das Coronavirus hat mittlerweile auch fest die TV-Branche im Griff. Die Dreharbeiten von „Berlin – Tag & Nacht“ und „Köln 50667“ mussten nun gestoppt werden. Und auch die Produktion bei den RTL-Soaps „Alles was zählt“, „Unter uns“ und GZSZ liegt derzeit still.

Zahlreiche Produktionsfirmen mussten die Dreharbeiten zu Serien und Filmen stoppen, um eine Verbreitung des Coronavirus zu stoppen. Nun trifft es auch die Soaps im Fernsehen: Nachdem bereits die Dreharbeiten von „Sturm der Liebe“ pausieren, wurde nun auch die Produktion anderer täglichen Serien im Fernsehen gestoppt.

Dreharbeiten von BTN und Köln 50667 gestoppt

Betroffen sind davon die RTLZWEI-Dailys „Berlin – Tag & Nacht“ und „Köln 50667“, wie ein Sendersprecher gegenüber DWDL bestätigte. Bereits in der vergangenen Woche hat die Produktionsfirma filmpool die Produktion zahlreicher Formate gestoppt – eine Ausnahme war der RTL-Talk „Marco Schreyl“. Doch es gibt noch ein anderes Problem: „Grundsätzlich drehen wir ja bei allen Formaten sehr viel on location“, sagt Sprecher Felix Wesseler. „Und diese Außenmotive, wie etwa Clubs, sind schlicht alle geschlossen“, heißt es in dem Statement von filmpool weiter.

RTL-Soaps Unter Uns, AWZ und GZSZ auch betroffen

Und auch die RTL-Serien sind davon betroffen. Die Produktionsfirma UFA SERIAL DRAMA wird ab sofort vorübergehend den Drehbetrieb der drei Daily-Produktionen „Alles was zählt“, „Unter uns“ und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ aussetzen, um weitere Maßnahmen zur Risikominimierung zu ergreifen. Diese Zeit wird auch genutzt, um im Austausch mit den Autoren und dem Team die Drehbücher an die neue Arbeitssituation und neuen Produktionsbedingungen anzupassen. Das GZSZ-Jubiläum am 29. April ist nicht betroffen, denn die Serien werden mit mehreren Wochen Vorlauf gedreht werden. Wie lange die Drehpause andauern wird, ist noch unklar – sollte diese jedoch länger dauern, könnte das für die Dailys demnächst ein ernsthaftes Problem darstellen – noch ist die Lage aber entspannt… Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.