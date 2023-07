Berlin – Tag & Nacht: Drama um Amelie und Lennart!

Amelie muss in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ wütend und fassungslos feststellen, dass Lennart enorme Schulden angehäuft hat. Doch anstatt auf ihr Bauchgefühl zu hören und sich Milla anzuvertrauen, beschließt Amelie, ihrem Freund selbst aus seinen Problemen herauszuhelfen.

Gerade feiern Amelie und Lennart den Beginn der Sommerferien und ihre erfolgreiche Versetzung, als zu Amelies großem Schock die Quittung für Lennarts exzessiven Kaufrausch in Form eines gerichtlichen Mahnbescheides ins Haus fliegt. Wütend und fassungslos darüber, wie Lennart nur so leichtsinnig sein konnte, stellt sie ihn zur Rede. Lennart scheint die Gefahr jedoch zunächst gar nicht ernst zu nehmen.

Amelie will Milla um Hilfe bitten

Aus Angst, ihn zu verlieren, denkt Amelie sogar kurz daran, Milla um Hilfe zu bitten und so der Gefahr zuvorzukommen, dass sie oder Mike es selbst herausfinden. Doch als Milla durch einen Zufall fast der Bescheid in die Hände fällt, greift Amelie in letzter Sekunde ein und verhindert Schlimmeres. Sie beschließt, alles dafür zu tun, Lennart bei der Bewältigung seiner Schulden zu helfen – auch wenn sie keine Ahnung hat, wie sie das anstellen soll. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.