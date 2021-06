Berlin – Tag & Nacht: Drama im Gericht! Muss Paula in den Knast?

Paula erkennt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ fassungslos, dass sie wahrscheinlich ins Gefängnis gehen wird, als Mandy sie mit ihrer Aussage vor Gericht ungewollt belastet. Theo triumphiert, doch ein Videotelefonat mit Jannes lässt ihn wieder an Paulas Schuld zweifeln.

Paula hat über Nacht neuen Mut geschöpft und geht kämpferisch in den zweiten Prozesstag. Sie will sich nun doch zur Sache äußern und Punkte beim Gericht gutmachen. Doch der Staatsanwalt dreht Paula geschickt die Worte im Mund herum und stellt sie als bedrohlich und gefährlich dar.

Mandy belastet Paula vor Gericht

Und als sich dann auch noch Mandy kopflos verplappert und während ihrer Befragung von Paulas wütenden Drohungen am Tatabend erzählt, sieht diese ihr Schicksal als endgültig besiegelt an. Eine Gefängnisstrafe scheint unumgänglich – ein großer Triumph für Theo! Nach einem Videotelefonat mit dem entsetzten Jannes bekommt Theo allerdings wieder Zweifel an Paulas Schuld. Er befürchtet, dass der wahre Täter immer noch sein Unwesen treibt und ihn erneut im Visier haben könnte… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.