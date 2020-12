Berlin – Tag & Nacht: Doppel-Ausstieg von Milla und Eric!

Für Milla und Eric könnte es bei “Berlin – Tag & Nacht” kaum besser laufen. Die beiden sind unzertrennlich und genießen ihre Zeit gemeinsam in vollen Zügen. Doch nun wollen die beiden die Stadt verlassen und verabschieden sich von Amelie.

Erst vor einigen Monaten ist Eric (Christoph Dannenberg) in der Stadt aufgetaucht – zunächst hat ihm Milla (Liza Waschke) einen knallharten Korb gegeben, obwohl er schon anfangs Gefühle für sie hatte. Doch immer mehr näherte sich Milla ihm an – und es kam, wie es kommen mussten: Nachdem die beiden im Bett landeten, kamen sie später auch zusammen. Mit ihrer Tochter Amelie (Pia Trümper) genießen sie die Zeit in vollen Zügen – doch nun hat das Paar andere Pläne.

Milla und Eric planen eine lange Reise

Milla und Eric planen nämlich eine Reise durch Mittelamerika – diese soll ganze drei Monate dauern. Doch davor wollen sie sich von Amelie verabschieden und planen eine Überraschung für ihre Tochter. Sie “entführen” Amelie von der Schule und wollen die Zeit mit ihr auf einer Kartbahn verbringen. Für die Familie ist das ein riesiger Spaß – doch später wird es ernst: Wehmütig verabschieden sich Milla und Eric von Amelie, um zu dem Abenteuertrip ihres Lebens aufzubrechen.

Amelie lässt es krachen

Und auch Amelie fällt der Abschied nicht schwer. Doch wenig später hat sie das beinahe schon wieder vergessen und nutzt das schamlos aus, dass ihre Eltern nicht da sind. Mit ihrer Freundin Lynn schwänzt sie nämlich die Schule und lässt es richtig krachen. Doch dann wird sie von André (Patrick Fabian) erwischt – Amelie hat daraufhin ein schlechtes Gewissen. Einige Zeit später stürzen sie sich jedoch richtig ins Abenteuer und betrinken sich – dann schmuggeln sie sich auch noch in einen Club. Sie genießt die Freiheit und hat einen krassen Alkoholabsturz – die Situation scheint völlig zu eskalieren.

Steigen Liza Waschke & Christoph Dannenberg aus?

Milla und Eric sind das neue Traumpaar bei “Berlin – Tag & Nacht” – doch die beiden Darsteller scheinen der Serie zumindest eine gewisse Zeit der Soap den Rücken zu kehren. Sollte der Abenteuertrip tatsächlich so lange dauern, wären sie um die drei Monate nicht in der Serie zu sehen. Nach einem endgültigen Ausstieg sieht das aber nicht aus – das scheint wohl eher ein Ausstieg auf Zeit zu sein… RTLZWEI zeigt “Berlin – Tag & Nacht” täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.