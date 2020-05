Berlin – Tag & Nacht: Diese Darsteller kommen zurück!

Bei „Berlin – Tag & Nacht“ kommen in den nächsten Wochen zahlreiche Darsteller zurück. Einige sind bereits in die Soap zurückgekehrt. KUKKSI gibt einen Überblick, welche Serien-Stars die Serie wieder ordentlich aufmischen werden.

RTLZWEI hat die größte Rückholaktion bei „Berlin – Tag & Nacht“ aller Zeiten angekündigt. Und das ist in den kommenden Folgen auch der Fall: So viele Darsteller haben selten gleichzeitig ihr Comeback gefeiert! Darunter befinden sich auch einige Urgesteine. KUKKSI verrät euch, welche Darsteller in die Daily zurückkehren werden.

Diese Darsteller feiern ihr Comeback

Fernando Dela Vega alias Fabrizio

Fernando Dela Vega gehört zu den Urgesteinen der Serie. Im Jahr 2017 ist er aus der Serie ausgestiegen. Doch kürzlich feierte er sein Comeback und ist derzeit schon in der Serie zu sehen. Und wie war das Aufeinandertreffen mit den anderen Serienkollegen? „Mega-geil, mega-geil, ich hab ein Flashback nach dem anderen gekriegt“, erzählt Fernando Dela Vega im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Falko Ochsenknecht alias Ole

Ole ohne Kohle war damals nicht bei „Berlin – Tag & Nacht“ wegzudenken. Mit seinen verrückten Aktionen sorgte er jedoch immer wieder für Zoff bei den WG’lern. Nun taucht er plötzlich wieder auf – aber wie kam es zum Comeback? „Ich habe eine E-Mail bekommen, da stand drin, ob ich mir noch mal eine Zusammenarbeit mit der Rolle ‚Ole ohne Kohle‘ vorstellen könnte, da hab ich gern Ja gesagt“, erzählt uns Falko Ochsenknecht. Die erste Folge mit ihm läuft zwischen dem 02. und 05. Juni 2020.

Ranndy Frahm alias Theo

Für ordentlich Zündstoff sorgte damals auch Ranndy Frahm bei „Berlin – Tag & Nacht“. Jannes stürzt in der Serie nach der Trennung von Emmi wieder ab – dann steht sein Vater Theo plötzlich vor ihm. „Für mich war es mega geil, wieder am ‚Berlin – Tag & Nacht‘-Set sein zu dürfen. Es war großartig und ich habe mich total gefreut, als ich angefragt wurde. Es hat mir total viel Spaß gemacht – ich mag das Team, die Serie und die Arbeit am Set“, sagte der Darsteller im Jahr 2018 zu KUKKSI. Die erste Folge mit ihm läuft am 11. Juni 2020.

Sina Minou alias Caro

Milla ist total überrascht, dass plötzlich Caro wieder vor der Tür steht. Olivia ist davon jedoch nicht begeistert – sie fürchtet, dass sie bei Milla nicht mehr die Nummer eins ist. Dann lässt Milla sogar ein Mädelstag mit Olivia platzen – die Fronten sind zwischen den Girls verhärtet. Ob sich das wieder legen wird? Die erste Folge mit ihr läuft am 15. Juni 2020.

Julia Jasmin Rühle alias JJ

JJ und Fabrizio waren damals in der Serie zusammen. Er hat schon längst mit ihr abgeschlossen – dann taucht sie aber wieder in der WG auf. Fabrizio ist außer sich und stellt JJ zur Rede. Er kocht vor Wut und lässt seinen Frust an seinen Kollegen raus. Dann soll sie auch noch in die WG einziehen – die Situation scheint dann völlig zu eskalieren… Die erste Folge mit ihr läuft am 17. Juni 2020.