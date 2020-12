Berlin – Tag & Nacht: Die Stimmung bei Eric und Milla kippt!

Bei “Berlin – Tag & Nacht” wollen sich Eric, Milla und Amelie auf das Weihnachtsfest vorbereiten. Doch sie finden keinen perfekten Weihnachtsbaum – daraufhin kippt die Stimmung. Milla hat da aber schon eine ganz andere Idee.

Nachdem es Eric nicht gelingt, den perfekten Weihnachtsbaum im Wald zu finden und zu fällen, ist seine Stimmung komplett im Keller. Milla will für gute X-Mas-Vibes sorgen und lässt sich spontan eine Aktion für Eric einfallen. Beißt er an?

Amelie ist von der Idee entsetzt

Milla ist entsetzt, als Eric am Morgen vorschlägt, seiner alten Familientradition nachzugehen und selbst einen Baum im Wald zu schlagen. Doch ihm zuliebe lässt sich Milla darauf ein und schafft es auch, Amelie zu überreden. Dabei ist sie von sich selbst überrascht, als der Tag im Wald tatsächlich schön und gut gelaunt beginnt.

Doch schon nach kurzer Zeit beginnt die Stimmung zu kippen, denn Eric hat einfach an jedem Baum etwas auszusetzen. Milla und Amelie sind bald so genervt, dass Amelie einen umgeknickten Fuß vorspielt, um der Baumhölle zu entfliehen. Doch als Eric später frustriert und ohne Baum nach Hause kommt, nagt das schlechte Gewissen an Milla – und sie setzt alle Hebel in Bewegung, damit seine fröhliche Weihnachtsstimmung zurückkehrt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.