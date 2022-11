Berlin – Tag & Nacht: Die Soap fliegt bei RTLZWEI aus dem Programm!

Täglich um 19:05 Uhr läuft bei RTLZWEI eine neue Folge von „Berlin – Tag & Nacht“. Doch am 1. November schauen die Fans in die Röhre: An diesem Tag fällt die Soap aus. KUKKSI deckt auf, was dahinter steckt.

Seit mehr als 10 Jahren läuft „Berlin – Tag & Nacht“ bei RTLZWEI und hat eine riesige Fanbase. Den Zeit um 19:05 Uhr haben sich die Fans groß im Kalender angestrichen, wenn die neue Episode läuft – wenn man diese nicht schon vorab bei RTL+ gesehen hat.

Darum fallen „Köln 50667“ und „Berlin – Tag & Nacht“ aus

Doch am 1. November 2022 läuft keine neue Folge von „Berlin – Tag & Nacht“. Und nicht nur die Soap fällt aus, sondern auch „Köln 50667“. Hintergrund ist eine Sonderprogrammierung am Feiertag. Denn in den meisten Bundesländern ist Allerheiligen – unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Baden-Württemberg. Stattdessen läuft bei RTLZWEI den ganzen Tag „Der Trödeltrupp“.

Peggy feiert ihr Comeback

Fans von „Berlin – Tag & Nacht“ können sich aber freuen, denn am 2. November 2022 geht es mit einer neuen Folge weiter. Und dann kommt es auch zu einem großen Comeback: Denn Katrin Hamann kehrt als Peggy in die Serie zurück! Die Darstellerin ist vor zwei Jahren aus der Serie ausgestiegen und feiert nun ihre überraschende Rückkehr. Wie darauf wohl Joe (Lutz Schweigel) reagieren wird? Und ob die beiden vielleicht doch nochmal zusammen kommen? RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19.05 Uhr. Schon gelesen? Katrin Hamann: Darum stieg BTN-Peggy damals wirklich aus!