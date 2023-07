Berlin – Tag & Nacht: Die Lüge von Sami fliegt auf!

Sami findet in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ einfach keinen neuen Job als Friseur. Notgedrungen muss er Yasemins Angebot, in der Dönerbude ihrer Eltern zu arbeiten, annehmen. Als er dort von Chiara erwischt wird, muss sich Sami ehrlich fragen, ob er noch glücklich ist.

Sami ist frustriert, weil er keinen neuen Friseur-Job findet. Als er noch einmal in die Schnitte muss, um seine Sachen abzuholen, wird ihm wehmütig klar, wie sehr er die Arbeit dort vermisst. Doch als seine ehemalige Schnitte-Crew wissen will, ob er schon was Neues gefunden hat, flunkert Sami, dass er schon eine neue Arbeitsstelle gefunden hat. Er will sich keine Blöße geben. Umso überraschter ist er, als Yasemin ihm ein Angebot macht, das sich allerdings als Job im Dönerladen ihrer Eltern entpuppt.

Chiara erwischt Sami in Dönerbude

Um Yasemin und ihre Eltern nicht zu enttäuschen, macht Sami gute Miene zum bösen Spiel. Das geht jedoch nicht lange gut. Die ahnungslose Chiara besucht ausgerechnet den Dönerladen und erwischt Sami bei seiner neuen Arbeit. Der fleht sie an, Rick und Paula nichts zu verraten und fragt sich frustriert, ob das hier jetzt seine Zukunft ist, die er gar nicht will. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.