Berlin – Tag & Nacht: Die Lüge von Piet fliegt auf!

Krätze ist es bei „Berlin – Tag & Nacht“ leid, für Piet den Pfleger zu spielen. Andererseits fühlt er sich verpflichtet, weil er eine Mitschuld an seinem Leiden trägt. Doch dann beobachtet er heimlich, dass Piet alles vortäuscht. Das muss er aber Mandy erst beweisen.

Krätze ist genervt, dass er für Piet weiterhin den Lakaien spielen muss. Doch er arrangiert sich reumütig mit seinem Schicksal, da er sich die Situation schließlich selbst eingebrockt hat. Doch dann verstrickt sich Piet in Widersprüche, was Krätze in seinem Verdacht bestärkt, dass er ihm nur etwas vorspielt. Doch bevor er Piet erneut beschuldigt, will er sich diesmal wirklich sicher sein und legt sich auf die Lauer.

Mandy glaubt Krätze nicht

Als er tatsächlich die Bestätigung erhält, dass Piet sehr wohl laufen kann, berichtet er Mandy davon. Doch die glaubt Krätze nicht – woraufhin dieser beschließt, ihr zu beweisen, dass er im Recht ist. Krätze versucht, Piet aus der Reserve zu locken, indem er sich weigert, ihn auf die Toilette zu bringen.

Doch der trickst ihn aus und pinkelt stattdessen in eine Flasche. Krätze muss wohl oder übel härtere Geschütze auffahren und initiiert einen „Brand“ auf dem Hausboot. Als Piet schließlich panisch vom Hausboot flüchtet, sieht Mandy es mit eigenen Augen. Krätze triumphiert und schmeißt Piet endlich vom Boot. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.