Berlin – Tag & Nacht: Die Fronten zwischen Basti und Noah sind verhärtet!

Basti beschließt in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, Noah bei seinen Schulproblemen in Englisch zu helfen. Doch bei der Nachhilfestunde läuft es so gar nicht rund. In einer Lernpause bietet sich Katy, ganz zur Freude von Noah und Basti, spontan als Ersatzlehrerin an.

Basti ist entschlossen, Noah nach dessen schlechter Englischnote im Zeugnis während der Ferien auf die Sprünge zu helfen. Doch die Idee stößt bei Noah auf Widerwillen. Dementsprechend zäh läuft die Nachhilfe an. Bei einer Lernpause im Möllers Kitchen muss Katy eingreifen, bevor es zwischen Noah und Basti wieder zu einem Streit kommt. Sie bietet zudem spontan ihre Hilfe als englische Muttersprachlerin an.

Noah macht Fortschritte

Basti ist begeistert, erst recht als Noah das Angebot gern annimmt und sogar große Fortschritte macht. Als Katy sich dann auch noch bereit erklärt, regelmäßig mit Noah zu lernen, ist Basti hin und weg. Am Abend schwärmt er Paula von Katys Hilfsbereitschaft vor. Doch als Paula zweideutige Bemerkungen macht, spielt Basti das sofort entschlossen herunter.