Berlin – Tag & Nacht: Die Freundschaft von Toni und Jenna wird auf eine Probe gestellt!

Als die Mutter von Jenna in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ im LA auftaucht, wird die Freundschaft von Toni und Jenna auf eine harte Probe gestellt. Doch Toni kann ihrer Freundin selbstbewusst zur Seite springen. Danach ist zwischen ihnen alles wieder gut – bis Connor auftaucht.

Toni muss während ihrer Schicht im LA erschüttert feststellen, dass Jenna in Begleitung ihrer Mutter in alte Muster verfällt. Sie benimmt sich unmöglich und lässt Toni eiskalt auflaufen. Doch als die Mutter kurze Zeit später dazu übergeht, ihre Tochter zu Unrecht runterzureden, will Toni ihr trotzdem helfen und springt geschickt für sie in die Bresche. Als Dank dafür will Jenna mit Toni einen gemeinsam Girls Day verbringen.

Jenna verlässt die WG

Die beiden verstehen sich auch super – jedenfalls bis zu einem gewissen Punkt. Connor kommt nämlich nach Hause und sorgt dafür, dass Jenna geschockt die WG verlässt. Selbst als Toni ihm in aller Ruhe von ihren Fortschritten erzählt, glaubt er noch immer nicht, dass Jenna sich ändern kann. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.