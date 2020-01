Berlin – Tag & Nacht: Dicke Luft zwischen Toni und Connor!

Zwischen Toni und Connor herrscht bei „Berlin – Tag & Nacht“ dicke Luft – und das mal wieder wegen Dean. Doch als Connor sich für seine Ansage entschuldigt, kommt es zur Versöhnung – und er und Toni landen fast im Bett. Leider nur fast. Ist Connor nun endgültig unten durch?

Nachdem er Toni in der Nacht eine heftige Ansage gemacht hat, zeigt sich Connor am nächsten Tag reumütig. Er entschuldigt sich und will einfach wissen, was da gestern mit Dean los war. Doch als Toni wieder Partei für diesen ergreift, wird Connor von seinen Emotionen übermannt vergisst seine guten Absichten.

Connor will Kontakt zu Dean untersagen

Aufgebracht redet er auf Toni ein und will ihr den Kontakt zu Dean untersagen. Toni kehrt ihm daraufhin wutentbrannt den Rücken zu. Connor erkennt, dass er zu weit gegangen ist, nachdem Kim ihm ins Gewissen redet, und startet einen erneuten romantischen Versöhnungsversuch. Als dieser jedoch in Sex münden soll und Connor wie immer abbricht, platzt Toni endgültig der Kragen und sie wirft ihn raus.

Kann er Toni zurückerobern?

In seiner Angst, seine Freundin zu verlieren, vertraut er sich schließlich Nik an und spricht mit ihm offen über seine Sex-Problematik. Gemeinsam schmieden die beiden daraufhin einen Plan, damit Connor das Herz von Toni noch einmal zurückerobern kann. Doch sie müssen schnell handeln… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.