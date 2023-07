Berlin – Tag & Nacht: Der Zustand von Sina verschlechtert sich dramatisch!

Der Zustand von Sina verschlechtert sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, da sie keine Medikamente nimmt und von Jonas mies behandelt wird. Noah stellt Jonas zur Rede, doch dadurch wird die Situation nur noch schlimmer. Noah bleibt nichts anderes übrig, als mit Paula zu reden.

Als Paula morgens klar wird, dass sie den Tag mit Sami alleine in der Schnitte verbringen wird, sinkt ihre Stimmung auf den Nullpunkt. Solchermaßen auf ihre Sorgen konzentriert, checkt Paula nicht, dass es Sina immer schlechter geht. Sina nimmt seit knapp einer Woche keine Medikamente mehr und wird von Jonas seit ihrem One-Night-Stand wie Dreck behandelt.

Sina muss Lynn belügen

Außerdem belastet es Sina, dass sie Lynn deshalb belügen muss. Und weil Noah, es nicht länger mitansehen kann, dass seine große Schwester so leidet, stellt er Jonas zur Rede. Das macht Jonas aber so sauer, dass er Sina endgültig fertigmacht. Er sagt ihr, dass sie die Clique zerstört, wenn sie auspackt, und alle sie dann hassen werden. Nichtsahnend wie es um Sina steht, versucht Paula derweil, Sami aus dem Weg zu gehen und ihre Gefühle zu unterdrücken. Als dann Yasemin Paula offensichtlich mit ihrem Kollegen Tom verkuppeln will, lässt Paula sich auf ein Date ein.

Vielleicht hilft das ja, um schneller über Sami hinwegzukommen. Währenddessen macht Sina Noah zur Schnecke, weil der mit Jonas gesprochen hat. Kurz darauf haut Sina verzweifelt ab und Noah gibt Paula endlich Bescheid. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darsteller:innen und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.