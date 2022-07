Berlin – Tag & Nacht: Denny zweifelt an seiner Beziehung zu Lynn!

Der Streit zwischen Lynn, Emmi und Krätze ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mittlerweile vorprogrammiert. Das belastet Denny immer mehr. Er zweifelt an seiner Beziehung zu Lynn. Selbst ein Grillausflug in den Park, zu dem Lynn Denny und Chiara einlädt, wird zum Fiasko.

Denny ist bereits am Morgen extrem genervt, als es auf dem Hausboot wieder zu Streitigkeiten zwischen Lynn und Emmi und Krätze kommt. Als Lynn vorschlägt, mit Chiara im Park zu grillen, gibt Denny dem Ganzen noch einmal eine Chance. Er hofft, endlich mal wieder eine entspannte Zeit mit seiner Familie zu erleben. Doch selbst im Park kennt Lynn kein anderes Thema und reibt sich an Krätze und Emmi auf. Denny platzt schließlich der Kragen und er geigt Lynn die Meinung, dass sie ihn gerade nur noch nervt.

Lynn zieht sich mit Luna zurück

Getroffen zieht sich Lynn mit Luna zurück. Denny möchte die Rückkehr aufs Hausboot hinauszögern und überredet Chiara dazu, noch mit ihm um die Häuser zu ziehen. Dabei kommen sich die beiden näher, und sie küssen sich. Erschreckt über sich selbst und mit schlechtem Gewissen flüchtet der junge Vater daraufhin aufs Hausboot, um sich mit Lynn zu versöhnen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.