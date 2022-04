Berlin – Tag & Nacht: Denny zieht aufs Hausboot!

Als Denny mit Sack und Pack auf dem Hausboot in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ anrückt, kommen Lynn Zweifel: Ist sein Einzug wirklich so eine gute Idee? Doch das Zusammenleben der beiden mit Luna funktioniert überraschend gut. Lynn blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Lynn ist trotz ihrer Einwilligung immer noch skeptisch, als Denny mit Sack und Pack aufs Hausboot kommt. Ist sein Einzug wirklich so eine gute Idee? Denny wünscht sich, dass Luna auch einmal bei ihm in der Kabine übernachtet, aber Lynn kann ihm das auf diplomatische Art und Weise erst einmal ausreden. Als er später Probleme hat, sich eine Babytrage umzuwickeln und Luna darin zu verstauen, nimmt Lynn ihm auch das aus der Hand.

Denny kümmert sich um Luna

Doch dann ist es Lynn, die es einfach nicht schafft, Luna zum Einschlafen zu bringen. Denny hat die rettende Lösung, was Lynn als Glückstreffer abtut. Später probiert sie Dennys Methode aber selbst – und hat damit Erfolg. Er bekommt das mit und reibt es Lynn später belustigt unter die Nase. Sie ist inzwischen aber vor allem sehr zuversichtlich, dass das Zusammenwohnen mit Denny doch funktionieren könnte. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.