Berlin – Tag & Nacht-Denny: Schlussstrich mit Lynn!

Nach seiner Partynacht schaukelt sich der Streit zwischen Denny und Lynn in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ endgültig hoch. In seiner Wut verkündet Denny schließlich, dass er auszieht. Vorübergehend kommt er im Loft unter. Dort muss er sich fragen, was er eigentlich möchte.

Als Denny nach seiner Partynacht neben seinem One-Night-Stand aufwacht, bahnt sich direkt die nächste Konfrontation mit Lynn an. Sie findet es überhaupt nicht cool, dass Denny eine fremde Frau mit aufs Hausboot nimmt, wo seine Tochter doch hier wohnt. Denny sieht es ein und verspricht, dass es nicht noch mal vorkommt.

Der Streit eskaliert völlig

Doch dann platzt Lynn erneut in eine zweideutige Situation, die den Streit ein weiteres Mal eskalieren lässt. Wütend verkündet Denny, dass er nun auszieht. Er verbringt die Nacht vorübergehend im Loft. Nachdem die erste Wut verraucht ist, hadern beide mit sich. Sie fragen sich, ob es das ist, was sie wirklich wollen. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.