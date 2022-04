Berlin – Tag & Nacht: Denny lässt Luna im Stich!

Denny kann sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ beim Üben für die Gesellenprüfung nicht konzentrieren, weil die erkrankte Lynn zu Hause allein mit Luna ist. Joe schickt ihn nach Hause. Denny ist erschöpft und schläft ein, während er auf Luna aufpasst. Das hat Folgen.

Denny gerät morgens in arge Bedrängnis, weil Lynn krank ist. Am liebsten würde er bei ihr und Luna bleiben, doch ausgerechnet heute will Joe mit ihm für seine baldige Gesellenprüfung üben. Also lässt Denny Lynn auf ihr Drängen hin notgedrungen allein mit dem Kind zurück. In der Werkstatt kann er sich jedoch nicht konzentrieren, als Joe mit ihm eine Gesellenprüfung auf Probe durchspielen will.

Denny macht sich zu viele Sorgen

Denny macht sich einfach zu viele Sorgen um sein Kind. Prompt verhaut er die Prüfung und Joe schickt ihn nach Hause, damit er sich ausruhen kann. Nun will Denny die erkrankte Lynn entlasten und kümmert sich um die kleine Luna. Allerdings ist er selbst viel zu erschöpft und überarbeitet, sodass er einschläft – was fatale Folgen hat. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.