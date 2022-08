Berlin – Tag & Nacht: Denny hintergeht Lynn!

Lynn freut sich in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“, weil sie endlich mit Denny in eine gemeinsame Wohnung ziehen kann. Denny spielt mit, obwohl er seine Sehnsucht nach Chiara kaum noch unterdrücken kann. Die Bombe platzt, als Lynn eine Nachricht von Chiara an Denny abhört.

Während Lynn ihre Auszugspläne vorantreibt, fällt es Denny immer schwerer, seine Sehnsucht nach Chiara zu verbergen. Als Lynn ihn mit der vermeintlich freudigen Nachricht überrascht, dass sie die Wohnung bekommen haben und ihrem gemeinsamen Glück nichts mehr im Wege steht, gerät Denny mächtig unter Druck. Joe gibt ihm als väterlicher Freund den Rat, sich für seine Familie zu entscheiden.

Das Herz von Denny gehört Chiara

Das tut Denny auch und macht Lynn damit überglücklich. Vorübergehend vergisst sie den erneuten Streit mit ihrem Bruder Krätze, von dem sie sich verraten fühlt. Doch der nächste Rückschlag kommt, als sie auf dem Heimweg von ihrer neuen Wohnung eine Sprachnachricht von Chiara an Denny abhört. Lynn ist schockiert, als ihr klar wird, wem Dennys Herz wirklich gehört.