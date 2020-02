Berlin – Tag & Nacht-Denny: Erbitterter Streit mit Lilli!

Denny und Lilli brauchen Arbeit, wenn sie in Berlin bleiben wollen. Die Freude ist groß, als Denny die Chance auf einen Ausbildungsplatz bei Joe bekommt. Doch dann erlaubt er sich bei „Berlin – Tag & Nacht“ einen Patzer, der auch bei Joe nicht unbemerkt bleibt.

Denny ist entsetzt, als Lilli ihm gesteht, dass sie nicht weiß, ob sie noch in Berlin bleiben will, wenn sei nicht bald einen Ausbildungsplatz findet. Angespannt erkennt er, dass sie beide Gas geben müssen, damit ihr Hauptstadt-Traum nicht platzt. Als Denny aber einen Job zu Joes voller Zufriedenheit erledigt, stellt dieser ihm überraschend eine Ausbildung in Aussicht, was die Laune extrem hebt.

Denny und Lilli streiten sich

Dann muss Denny jedoch die niedergeschlagene Lilli aufmuntern und macht dafür blau. Als Joe das durchschaut, kriegt der Azubi in spe von ihm einen Einlauf, der sich gewaschen hat. Denny fragt sich anschließend, ob er seine Prioritäten richtig gesetzt hat. Sein Ärger über sich selbst führt sogar zu einem erbitterten Streit mit Lilli. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.