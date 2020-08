Berlin – Tag & Nacht: Denny begibt sich in Gefahr!

Denny kann es bei „Berlin – Tag & Nacht“ nicht ertragen, dass Lilli nun mit Marco zusammen ist, der ihn in einer Tour provoziert und auch noch einen fetten Sportwagen besitzt. Obwohl er selbst kein Auto hat, schlägt Marco ihm im Kampf um seine Ehre ein Rennen vor.

Denny fällt aus allen Wolken, als am Morgen Lillis neuer Freund vor ihm steht und ihre letzten Sachen aus Berlin abholen will. Zu allem Übel lässt Marco ihn auch noch genüsslich spüren, dass er jetzt bei seiner Ex am Drücker ist. Eine besondere Provokation für Denny ist der geile Sportflitzer seines Kontrahenten. Schließlich platzt ihm die Hutschnur und er lässt sich dazu hinreißen, Marco ein Asphaltduell anzubieten.

Joe warnt Denny

Dumm nur, dass er gar kein Auto hat. Doch Denny gibt nicht auf und setzt alles daran, sich eine Karre vom Schrottplatz zu besorgen, um diese anschließend zu pimpen. Joe warnt ihn zwar, dass er sich damit selbst in Gefahr begibt, aber Denny ist fest entschlossen… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.