Berlin – Tag & Nacht: Denise Duck alias Emmi spricht über ihren Ausstieg!

Denise Duck gehört bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu den Urgesteinen. Seit mehreren Jahren ist die Darstellerin in der erfolgreichen RTLZWEI-Daily zu sehen. Doch nun spricht die Beauty plötzlich über ihren Ausstieg!

Über einige Wochen war Denise Duck als Emmi nicht mehr bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Schon zu diesem Zeitpunkt brodelte die Gerüchteküche und die Fans haben sich gefragt: Steigt die Darstellerin etwa aus? Umso größer war die Erleichterung, dass sie als Emmi nun doch wieder aufs Hausboot zurückkehrte. Und dennoch gibt es jetzt eine schlechte Nachricht für die Fans.

Denise Duck will Berlin hinter sich lassen

Bei Instagram beantwortete Denise Duck mehrere Fragen. Ein User wollte von der Darstellerin wissen, ob sie Berlin hinter sich lassen würde – das bejahrte Denise Duck. „Ich werde Berlin verlassen und irgendwann auch Deutschland. Das steht fest. Freunde und Familie werden nie aus meiner Welt sein. Man kann sich immer erreichen“, antwortete der BTN-Star. Damit ist klar: Wenn Denise Duck die Stadt verlässt, hätte das ihren Ausstieg aus der Serie zur Folge. Wohin die Darstellerin auswandern will, hat sie jedoch offen gelassen.

So kam die Darstellerin zu „Berlin – Tag & Nacht“

Denise Duck ist übrigens nur zufällig zu „Berlin – Tag & Nacht“ gekommen, wie sie damals verriet. „Eigentlich wollte ich eher in die Richtung der Forensik gehen. An Schauspiel hatte ich nie gedach. […] Meine ersten Erfahrungen vor der Kamera waren neu für mich. Es war etwas völlig anderes. Ich war echt nervös und fühlte mich anfangs ziemlich gehemmt. Mittlerweile habe ich Freude daran und eine gewisse ‚Routine‘ darin“, so die Beauty im exklusiven Interview mit KUKKSI. Die Zeit am Set sind für sie etwas Besonderes: „Das Besondere daran ist, dass man in eine völlig andere Welt reist. Aber auch vor allem, dass man die Chance auf spaßige Art und Weise hat, sich selbst in Emotionen zu versetzen, die man als Privatperson vielleicht eher weniger kennt.“ Dennoch will Denise Duck einen Neuanfang wagen und mit ihrer Auswanderung wohl auch die Serie hinter sich lassen. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.