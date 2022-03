Berlin – Tag & Nacht: Dean und Olivia sorgen für Ärger!

Dean und Olivia sorgen in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ mit ihren Sex-Eskapaden für Ärger in der WG. Die beiden haben jede Menge Zeit und lassen es überall krachen. Connor nimmt sie zunächst noch in Schutz. Doch nach einem weiteren Vorfall ist auch bei ihm das Maß voll.

Connor will nicht wahrhaben, dass das aktive Sexleben seines besten Buddys mehr und mehr für Unfrieden in der WG sorgt. Dean und Olivia, die beide keine Jobs und dadurch jede Menge Zeit haben, lassen es überall krachen. Als dabei nicht nur das Mobiliar der WG zu Bruch geht, sondern Olivia und Dean auch noch eine unfreiwillige Live-Übertragung ihrer „Sexkapaden“ in Connors Online-Seminar veranstalten, starten die Mitbewohner eine Intervention.

Dean und Olivia sind uneinsichtig

Dean und Olivia zeigen sich uneinsichtig, aber Connor versucht zunächst, die Wogen bei den übrigen Mitbewohnern zu glätten. Erst als er selbst Opfer der Begleiterscheinungen von Deans und Olivias ausufernden Liebesspielen wird, dämmert ihm, dass er das Thema vorschnell auf die leichte Schulter genommen hat. So kann es hier nicht weitergehen! Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.