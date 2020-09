Berlin – Tag & Nacht: Dean und Olivia sind ein Paar!

Nach einer heißen Nacht bei „Berlin – Tag & Nacht“ mit Dean fragt sich Olivia, ob es eine gute Idee ist, sich auf ein Liebesabenteuer einzulassen, denn ihre Angst vor einer Enttäuschung ist groß. Am Ende gibt sich Olivia aber einen Ruck und sagt „Ja“ zur Beziehung.

Nach der romantischen Nacht am See beschleichen Olivia morgens Zweifel und sie flüchtet vor Dean und ihren aufkeimenden Gefühlen. Zwar kann Dean sie abfangen und überreden, in sein Auto zu steigen. Doch zurück im Loft, rechnet Olivia aus Selbstschutz böse mit Dean ab, indem sie ihn als armen kleinen Spinner abtut, der nie in ihrer Liga spielen wird. Dean reagiert getroffen, sagt Olivia aber auf den Kopf zu, dass er weiß, dass sie nur Angst vor ihren Gefühlen hat.

Olivia lässt sich auf Dean ein

Er dagegen macht keinen Hehl daraus, dass er sich mehr mit ihr vorstellen könnte. Olivia gibt sich hart, muss Milla gegenüber aber zugeben, dass sie sich vielleicht wirklich nur selber im Weg steht – aus Angst, zu viel in eine Beziehung mit Dean zu investieren und am Ende verletzt zu werden. Letztlich fasst Olivia sich ein Herz und gesteht vor Dean, dass sie sich vor einer Enttäuschung fürchtet. Dean verspricht ihr liebevoll und entschlossen, ihr alle Ängste zu nehmen – und beide beschließen, es miteinander zu probieren. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.