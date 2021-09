Berlin – Tag & Nacht: Dean platzt der Kragen!

Dean hat es in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ satt, dass Miguel sich nicht von Olivia fernhält. Als er ihm die Meinung geigen will, grätscht Olivia dazwischen. Für sie steht fest, dass Dean der Richtige für sie ist. Seine Wutanfälle kann sie trotzdem nicht tolerieren.

Dean brodelt innerlich vor Zorn, als er Olivia am Morgen in bester Laune und harmonischer Stimmung mit Miguel zusammen sieht. Aus Sorge und Angst um seine Ex beschließt Dean, Miguel ein letztes Mal eindringlich aufzufordern, Olivia in Ruhe zu lassen. Doch Olivia wird zufällig Zeugin, als Dean Miguel auflauert und ihm sogar Gewalt androht. Stinksauer macht sie Dean deshalb eine eindeutige Ansage, und Dean muss sich zerknirscht eingestehen, dass er übers Ziel hinausgeschossen ist.

Miguel lässt von Olivia nicht locker

Später am Abend wird ihm klar, dass Olivia seine Warnungen vor Miguel wohl niemals ernstnehmen wird. Olivia kommt ebenfalls ins Nachdenken und muss anerkennen, dass Dean der einzige Mann ist, der wirklich alles für sie tun und es um ihretwillen mit jedem Gegner aufnehmen würde. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.