Berlin – Tag & Nacht-Dean: Pikante Einblicke in sein Leben!

Gerade als Toni sich bei „Berlin – Tag & Nacht“ vorgenommen hatte, hinter das Kapitel Dean einen Haken zu setzen, begegnet sie ihm wieder – und erhält pikante Einblicke in sein Leben. Dean gefällt das zunächst gar nicht, doch dann springt er über seinen Schatten.

Toni will am Morgen eigentlich nur ein Geschenk für Connor besorgen und keinen Gedanken mehr an Dean verschwenden. Doch dann trifft sie ausgerechnet auf diesen. Obwohl Toni ihm noch bei einer Geschenkauswahl für dessen Schwester hilft, wird sie von ihm ungewohnt schroff abgefertigt.

Dean zofft sich mit seiner Mutter

Nachdem sie dann heimlich ein Streitgespräch zwischen Dean und seiner völlig verwahrlosten Mutter mitbekommt, die er einfach stehenlässt, begleitet Toni die überforderte Frau aus Mitleid nach Hause. Dean flippt total aus, als Toni bei ihm auftaucht, muss sich aber wegen seiner Schwestern zusammennehmen.

Nach einiger Zeit wird die Atmosphäre lockerer und er öffnet sich Toni. Die sieht ihn nun mit anderen Augen und versteht endlich, wieso er sich immer so abweisend und geheimnisvoll verhält. Zudem ist sie von seinem Geschenk ehrlich berührt… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.