Berlin – Tag & Nacht: Dean lässt Nino im Stich!

Dean hadert immer noch mit der Frage, ob er das Stipendium in England annehmen soll. Nur vor Toni gibt er zu, dass er Angst hat, Nino im Stich zu lassen. Toni bestärkt ihn jedoch darin, den Schritt nach England zu gehen und ermutigt ihn dazu, auch mit Nino zu reden. Doch zu Deans Enttäuschung reagiert Nino mit Unverständnis.

Dean will nach England ziehen

Der enttäuschte Dean redet sich daraufhin ein, dass es besser wäre, in Berlin zu bleiben. Nino hingegen muss vor Chiara erkennen, dass er seinen Bruder ziehen lassen muss. Letztendlich gibt er dem erleichterten Dean sein Go. Dieser ist unendlich dankbar, dass er nun doch die Chance, an einer guten Uni in England zu studieren, wahrnehmen kann. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.