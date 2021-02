Berlin – Tag & Nacht: Dean hat an Olivia eine wichtige Botschaft!

Tristan schickt Olivia bei “Berlin – Tag & Nacht” schicke Unterwäsche zu. Sie freut sich, dass sie endlich im Luxus leben kann – doch dann steht plötzlich Dean vor ihr mit einer wichtigen Botschaft.

Olivia (Jéssica Sulikowski) wähnt sich am Ziel ihrer Träume, als Tristan ihr schicke Unterwäsche und edlen Champagner zukommen lässt. Endlich kann sie das Luxusleben führen, das sie immer wollte. Aber plötzlich steht Dean (Adonis Jovanovic) vor ihr – mit einem emotionalen Appell!

Olivia will im Luxus leben

Olivia ist überrascht, als sie am Morgen von Tristan sexy Unterwäsche und Champagner geschickt bekommt. Wütend darüber, dass er sie am Vorabend versetzt hat und wohl glaubt, sie damit ins Bett zu kriegen, stellt sie ihn zur Rede. Doch Tristan erklärt, dass er ihr nur eine Freude machen wollte. Olivia ist sich daraufhin sicher, bei Tristan die Zügel in der Hand zu haben und sieht happy einem Luxusleben entgegen. Doch als Dean plötzlich vor ihr steht und emotional an sie appelliert, dass er sie liebt und aus dem Stripclub-Milieu holen wird, erhält ihre Euphorie einen kurzen Dämpfer… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19:05 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.