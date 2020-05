Berlin – Tag & Nacht-Dean: Gespräch mit Darko eskaliert komplett!

Darko will bei „Berlin – Tag & Nacht“ unbedingt eine Aussprache mit Dean. Obwohl dieser eigentlich keine Lust auf ein weiteres Gespräch mit seinem Vater hat, lässt er sich schließlich darauf ein. Leider bringt Darko das Fass zum Überlaufen und die Wut von Dean eskaliert.

Dean ist genervt, als sein Vater plötzlich morgens in der neuen WG auftaucht und unbedingt mit ihm reden will. Er lehnt zunächst ab, erscheint dann aber zur vereinbarten Zeit am Treffpunkt. Beeindruckt muss er feststellen, dass Darko offensichtlich einen Knochenjob auf einem Schrottplatz angenommen hat, um seine Familie besser versorgen zu können. Dean gewinnt fast den Eindruck, dass es sein Vater tatsächlich ernst mit seinen guten Absichten meint.

Es kommt zu einer Annährerung

Es kommt zu einer vorsichtigen Annäherung. Doch als die beiden später in der WG auftauchen und Darko die Mitbewohner mit lustigen Anekdoten aus Deans Kindheit erheitert, kommen die alten schmerzhaften Erinnerungen bei Dean wieder hoch.

Er fordert Darko schließlich auf, zu gehen. Als dieser jedoch auf einer Aussprache beharrt, geht Dean auf seinen Vater los und lässt seinen ganzen Hass an ihm aus. Am Abend muss er sich niedergeschlagen eingestehen, dass er einfach keinen Weg sieht, wie er Darko verzeihen soll. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.