Die Shisha-Jungs fordern von Dean bei „Berlin – Tag & Nacht“ die sofortige Begleichung seiner Schulden. Dass er aktuell völlig pleite ist, ist seinen Gläubigern dabei herzlich egal. Notfalls muss Toni eben herhalten, so ihre Drohung. Das kann Dean nicht zulassen…

Dean ist down, seitdem Toni den Kontakt zu ihm abgebrochen hat. Doch dann wird er mit einem anderen Problem konfrontiert: Die Shisha-Jungs verlangen von ihm, dass er endlich die fehlende Geldsumme rüberwachsen lässt. Als Dean ihnen klarmacht, dass er momentan abgebrannt ist, switchen die Jungs auf ein anderes Druckmittel um und drohen, sich den Gegenwert notfalls bei Toni zurückzuholen.

Shisha-Jungs bedrohen Dean

Dean erkennt schockiert, dass er sie in akute Gefahr gebracht hat. Er setzt alle Hebel in Bewegung, um Toni zu beschützen, weswegen diese ihn für einen Stalker hält. Als die Jungs schließlich im Asia-Imbiss auftauchen, wird Toni misstrauisch und verlangt Erklärungen von Dean. Daraufhin muss er ihr schuldbewusst gestehen, dass sie durch seine Schuld in einer gefährlichen Situation steckt. Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.