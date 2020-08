Berlin – Tag & Nacht: Date wird für Rick zum Reinfall!

Um bei seinem Schwarm zu landen, legt sich Rick bei „Berlin – Tag & Nacht“ einen völlig neuen Look zu. Wenig später beißt der Typ wirklich an. Doch Ricks Enttäuschung ist riesig, als sich herausstellt, was für ein mieser Kerl sein Mister Perfect ist. Er plant Rache…

Bei Rick herrscht wieder einmal Flaute an tollen Männern. Als er dann aber ein echtes Prachtexemplar trifft, ist er sofort Feuer und Flamme und will den Kerl unbedingt abschleppen. Zu seinem Entsetzen erhält er einen harten Korb: Er ist seinem Schwarm einfach zu tuckig. Das will Rick nicht auf sich sitzen lassen.

Rick stylt sich komplett um

Mit der Hilfe seiner Freunde stylt er sich komplett um und schafft es so tatsächlich, seinen Traummann von sich zu überzeugen. Doch dann merkt Rick schnell: Hinter der wunderschönen Fassade steckt nur ein langweiliges Arschloch. Bald bereut er es zutiefst, sich für diesen Kerl überhaupt verändert zu haben. Als dieser dann auch noch über „zu schwule“ Schwule herzieht, reißt Rick der Geduldsfaden – und er beweist dem Typen, dass er hundertmal cooler ist als er, selbst wenn er tuckig ist… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.