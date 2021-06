Berlin – Tag & Nacht: Das ist der echte Name von Miguel

Seit einigen Monaten ist Miguel bei „Berlin – Tag & Nacht“ zu sehen. Der Draufgänger wickelt die Mädels in der Daily um den Finger – aber wie heißt der Darsteller eigentlich mit echtem Namen?

Miguel sieht extrem hot aus und ist temperamentvoll – er nimmt bei „Berlin – Tag & Nacht“ kein Blatt vor den Mund und sagt immer seine Meinung. Zudem hat er ein sehr selbstbewusstes Auftreten und hat er sich ein Ziel gesetzt, will er dieses auch umsetzen. Wenn man Miguel als Freund hat, kann man mit ihm Pferde stehlen. Steht man jedoch mit ihm auf Kriegsfuß, sollte man sich lieber in Acht nehmen.

Miguel ist ein echter Draufgänger

Auf den ersten Blick wirkt Miguel extrem sympathisch. Doch will er seine Pläne erreichen, kann er auch über Leichen gehen – Rücksicht auf andere nimmt er dabei nicht. Seine Rolle hat in der Serie also zwei Gesichter. Und immer wieder ist er auch im Gefühlschaos: Er steht auf Olivia, aber verdrängt die Wahrheit. Genau das ist auch der Grund, weshalb er Dean nicht leiden kann. Zwar versucht er seine Gefühle für Olivia zu verstecken, aber er kommt dagegen nicht an.

Die Rolle wird von Brendon Maia da Silva gespielt

Sein Charme und seine Durchsetzungsfähigkeit zählt zu den absoluten Stärken In der Daily arbeitet er als Fitnesstraineraushilfe im Body Burn und zu seinen Hobbys zählen unter anderem Sport und Tanzen. Und natürlich ist Miguel ein absoluter Partymensch – mit ihm wird keine Sause zu langweilig und die Mädels stehen bei ihm Schlange. Unbeherrschtes Temperament und seine unkontrollierte Eifersucht sind seine Schwächen. Doch wie heißt Miguel eigentlich mit richtigem Namen? Die Rolle wird in der Serie von Brendon Maia da Silva verkörpert. Und auch in den kommenden Monaten wird es wohl nicht langweilig um seine Rolle… RTLZWEI zeigt „Berlin – Tag & Nacht“ täglich um 19 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.