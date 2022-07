Berlin – Tag & Nacht: Darum streicht RTLZWEI die Soap!

Täglich um 19:05 Uhr zeigt RTLZWEI eine neue Folge von „Berlin – Tag & Nacht“. Doch am 28. Juli 2022 schauen die Fans der beliebten Daily in die Röhre: Der Sender strahlt an diesem Tag keine neue Episode aus. KUKKSI erklärt, was dahintersteckt.

Fans von „Berlin – Tag & Nacht“ können täglich um 19:05 Uhr eine neue Episode bei RTLZWEI schauen – falls man diese nicht schon vorab bei RTL+ verfolgt. Doch am 28. Juli 2022 wird es keine neue Folge geben. Hintergrund ist ein großes „Köln 50667“-Special, welches auch den Sendeplatz von BTN einnehmen wird und sogar bis weit in die Primetime geht.

„Berlin – Tag & Nacht“ entfällt am Donnerstag

Carolina Noeding und Daniel Peukmann, welche bei „Köln 50667“ in den Rollen als Jule und Marc zu sehen sind, heiraten live im TV auf Mallorca. RTLZWEI hat deshalb sein ganzes Programm am Donnerstag über den Haufen geworden: Um 18:05 Uhr zeigt der Sender die reguläre Folge von „Köln 50667“. Um 19 Uhr geht es weiter mit „Köln 50667 Live“, was dann bis 22:20 Uhr auf dem Sender läuft. Um 22:20 Uhr geht es dann mit einem „Köln 50667 Special“ weiter.

Darum geht es in dem „Köln 50667“-Special

Die Soap-Stars Carolina Noeding und Daniel Peukmann lernten sich am Set der RTLZWEI-Reality-Soap „Köln 50667“ kennen und lieben: Wie im TV sind die beiden auch privat ein Paar. Nun gehen die Darsteller den nächsten Schritt und krönen ihre Liebe mit einer fulminanten Traumhochzeit. RTLZWEI überträgt das Event am 28. Juli 2022 ab 19:05 Uhr, direkt aus Mallorca. Durch die Sendung führt das Moderationsteam Aleksandra Bechtel und Eric Schroth.

Die Rollen „Jule“ und „Marc“ sind seit sechs Jahren fester Bestandteil der „Köln 50667“-Hauptbesetzung. Ihre bewegte Liebesgeschichte fesselt die Fans vom ersten Tag an. Am 28. Juli 2022 heiraten die zwei Menschen hinter den Rollen nun auch im wahren Leben auf der Baleareninsel Mallorca. Ab 19:05 Uhr gibt das Traumpaar exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Soap und in die Anfänge seiner Beziehung. Wie wurden aus der Serienliebe echte Gefühle? Das zeigt RTLZWEI am 28. Juni 2022 ab 19:05 Uhr. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.